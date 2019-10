Keskerakond: alampalk peab tõusma 40 protsendini keskmisest brutopalgast

Töötasu alammäära tõstmise eesmärk on tagada kõigile töötajatele sissetulek, mis lubab väärikalt elada ning vähendada ka sissetulekute ebavõrdsust. Samuti on alammääral lisaks tööturu õiglasemaks muutmisele oluline roll tervishoiuvaldkonnas ja sotsiaalkaitses. Alampalgalt arvestatav sotsiaalmaksu alammäär on miinimum, mis tagab ravikindlustuse ja pensionimaksed. Lisaks sellele on mitmeid sotsiaalhüvitisi, mille miinimummäärad sõltuvad töötasu alammäärast, näiteks vanemahüvitis, haigus- ja hooldushüvitised, töötuskindlustushüvitis.

Keskerakonna juhatuse sõnul aitab alampalga järjepidev tõstmine tagada minimaalsed tingimused väärikaks eluks ning vältida inimeste toimetulekutoetuste keerisesse langemist. "Arvestame töötasu alammäära kujundamisel tõenduspõhist lähenemist, kus tuleb arvesse võtta tööhõive jätkusuutlikkust, tootlikkuse kasvu ja konkurentsivõimet. Esmatähtis on aga Eesti elanike heaolu tõstmine."

Eesti elamiskulud võrreldes alampalgaga on märksa kõrgemad kui paljudes teistes Euroopa Liidu riikides. Keskerakonna juhatuse sõnul tuleb senisest enam pingutada, et saavutada majanduslikus ja sotsiaalses plaanis eeskujuks olevate riikide tase. Alampalga 40 protsendilise osakaalu saavutamine keskmisest palgast on oluline samm õiglasema ühiskonna suunas. Keskerakonna hinnangul on aga vajalik, et töötasu alammäär tõuseks ka järgmistel aastatel selgelt kiiremini kui keskmine palk.