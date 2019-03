Kesk ja reform on varemgi üheskoos riiki juhtinud. Mida ära tehti ja mis ministriametit pidas Savisaar?

www.DELFI.ee RUS

Andrus Ansip Foto: Priit Simson

Keskerakonna ja Reformierakonna võimaliku kaksikvalitsuse eel on paslik meenutada, et elupõlised rivaalid pole nii elupõlised midagi. Andrus Ansipi viimane esimeses valitsuses olid just need kaks suurparteid koos kolmanda, Rahvaliiduga, üheskoos riiki juhtimas.