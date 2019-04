Kes täidab Ossinovski kingad? Kaljurand lükkab sahinad tagasi

Läänemets on esialgu ainukene kandidaat, kes on lubanud erakonna juhiks kandideerida. Teised võimalikud kandidaadid jätavad küsimusele veel vastamata.

Näiteks eile uuris Delfi Indrek Saarelt, kes on juba pikalt välja näidanud oma ambitsiooni Ossinovski kingadesse astuda, tema plaanide kohta. Ta ütles, et langetab oma lõpliku otsuse lähiajal, kuid ta nentis, et sotside etteotsa on vaja tugevat kandidaati, kes saaks suurendada erakonna toetust valijate seas. Tema sõnul peab see olema juhtimiskogemusega inimene, kes tunneb hästi nii erakonda kui ka selle inimesi.

Saare lausus eile, et kandideerivad ka Sven Mikser, Katri Raik, Riina Sikkut ja Marina Kaljurand.

Riina Sikkut ütles Delfile, et tema pole sellist otsust vastu kindlasti veel vastu võtnud. "Ma tean, et sahistatakse, et ma võiksin erakonna juhiks kandideerida, kuid meil on väga palju teisi toredaid ja häid inimesi, olgu see Indrek (Saar), Katri (Raik) või Lauri (Läänemets)," kommenteeris Sikkut Delfile.

Eilses "Aktuaalses kaameras" kommenteerisid nii Katri Raik kui ka Sven Mikser, et pole lõplikku otsust teinud.

Raik väljendas soovi töötada ennekõike riigikogus ja Narva heaks. Märtsi alguses väljendas Raik soovi pärast järgmiseid kohalike valimisi pürgida piirilinna meeriks. "See on sama tähtis amet, kui mõni ministri koht," rääkis Raik toona.