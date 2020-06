Kes saab ametist priiks? Tallinna linnaametite juhid on teadmatuses

Joosep Tiks reporter RUS 9

Kollaaž: Mihhail Kõlvart, Andres Pajula, Aivar Toompere, Ignar Fjuk ja Aini Härm Kollaaž

Linnaametite juhid tõdevad, et kuigi nad üldiselt pooldavad Kõlvarti koondamiskava, siis pole neile teada, et keda või kuidas need täpsemalt puudutama hakkavad.