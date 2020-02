Kes pidanuks märkama vägivaldset asendusema? Järelvalvajad lubavad olukorda parandada

Lääne ringkonnaprokuratuur saatis kohtusse süüdistuse, milles heidab 68-aastasele naisele ette tema juures asendushooldusteenuse lepingu alusel perekodus elanud 5 lapse väärkohtlemist nelja aasta jooksul.

Süüdistuses heidetakse perevanemale ette viie 9-17aastase kasulapse korduvat löömist nii käe kui jalaga ning nende luku taha panekut perioodideks, mis ulatusid mõnest tunnist mitme päevani. Ebaseadusliku vabaduse võtmise paragrahvi alusel heidab prokuratuur naisele ette ka „karistusmeetodit“, millega ta sundis lapsi seisma ühe koha peal järjest 12 tundi või rohkem.

Järelevalvet asendusperede üle peab tegema sotsiaalkindlsutusamet. Ameti asendushoolduse valdkonna peaspetsialist Anu Jalakas kinnitab Delfile antud lühiintervjuus, et see konkreetne juhtum on väga erandlik.

Kas selle konkreetse asenduspere järelevalvega tegelenud ametnik on praeguseks esitanud oma seisukoha, kas ta sai oma tööga hakkama või pigem jooksis lati alt läbi? Oli selle asenduspere kohta on varem tulnud mingeid signaale, olgu naabritelt või endistelt kasvandikelt, et seal toimub seaduserikkumine?

Konkreetset juhtumit Sotsiaalkindlustusamet kommenteerida ei saa, aga niipea, kui kohaliku omavalitsuse lastekaitse sai signaali, et laste turvalisusega ei pruugi olla kõik korras, paigutati lapsed ringi.

Millistele parameetritele peab inimene asendusvanemaks kandideerides vastama, kas tema sotsiaalset võimekust, vaimset stabiilsust uuritakse kuidagi põhjalikumalt? Või piisab sellest, et inimene saab oma eluga hakkama, jaksab lapsi ülal pidada?

Asendushooldusteenust osutatakse hooldusperes, asenduskodus ja perekodus. Antud loo puhul oli tegemist perekoduga.