Kes päästaks sotsid, tõmbaks sirgele teele tagasi vankri, mis juba aastaid kraavi serval kõigub?

Erakonna juhtimine pole tehniline ülesanne, pigem on meil vaja karismaatilist juhti, ütleb sotsiaaldemokraatide juhiks pürgiv Riina Sikkut.

Riina Sikkut: olen poliitikas selline, nagu tahan, et poliitik oleks

Sotsiaaldemokraatide juhiks kandideeriv Lauri Läänemets (36) tahaks tuua erakonna juhtimisse rohkem regionaalset vaadet ja tähelepanu töötajatele.

Lauri Läänemets: alkoholipoliitika polnud sotside, vaid valitsuse teema

Loodan, et ühiskond peab vastu ja pärast praegust valitsust on võimalik edasi ehitada sõbralikku, avatud ja vaba riiki, ütleb Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhiks pürgiv Indrek Saar.

Indrek Saar: sotside jutt polnud umbluu, hirmul oligi tõepõhi all