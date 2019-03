Kes on Verhofstadti kirja taga? Yana Toom: muidugi arutasime Guy'ga olukorda

Eile väitis riigihalduse minister Janek Mäggi ETV saates „Esimene stuudio”, et Verhofstadti kirja taga seisab reformierakondlaste Urmas Paeti ja Andrus Ansipi mõju. Täna aga kinnitas ALDE fraktsiooni esimehe kõneisik, et kiri sai saadetud murelike keskerakondlaste soovil.

„Muidugi me arutasime Guy’ga olukorda,” ütleb keskerakondlasest eurosaadik Yana Toom. „Ja ta oli päris murelik. Ütles, et helistab Jürile.” Toomi sõnul aga kirjade kirjutamisest juttu ei tulnud. Ta sai kirjast ise ka alles meedia kaudu teada.

Omavahel arutati valimistejärgset olukorda Eestis. „Seis on selline. Mulle ei meeldi, talle ei meeldi,” lausub Toom. Verhofstadt küsis keskerakondlaselt, kas ta peaks Ratasele helistama. Toom vastas: „Noh, helista.” Ju siis Verhofstadt ka helistas, aga ei saanud telefoni teel Ratast kätte ning saatis talle kirja. „See pole mingi Brüsseli sekkumine – Keskerakond on juhtumisi ALDE liige,” kommenteerib Toom, et taoline suhtlus fraktsiooni sees on igati normaalne.

„Ei näe probleemi, miks see nii üles puhuti – ausalt,” ütleb Toom. „Kui Jüri ütleb, et talle helistavad kolleegid teistest riikidest, kes avaldavad toetust – see on igati normaalne, onju? Ja kui toetust ei avaldata, siis on sekkumine?”

Tõenäoliselt tuleb nii heakskiitvaid kui ka hukkamõistvaid kirju Ratasele teisteltki Euroopa kolleegidelt. Ent meediasse need ei jõua. Teadmata on, kelle kaudu Verhofstadti kiri lekkis. „Üle-eile ma ütlesin Guy’le, et see oli küll väga halvasti välja kukkunud,” sõnab Toom. Ta ei tea, kes selle avaldas või miks. Verhofstadti reaktsioonist sai ta aru, et temalt kiri igatahes ei lekkinud.

