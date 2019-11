Kes on maaeluminiser Järviku nõunikud?

Kadi Raal reporter-toimetaja RUS

Minister Mart Järvik ja tema nõunik Maido Pajo Balti jaama turil maasikaid kontrollimas Foto: Sven Arbet

Täna teatas prokuratuur, et maaeluminister Mart Järviku (EKRE) nõunikul Urmas Arumäel lasub kahtlus huvide konfliktis ning seega on ta uurimise all. Ent peale tema on ministril veel kaks nõuniku - Maido Pajo ja Mart Ummelas. Kes need mehed on?