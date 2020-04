Kes on kriisiaja kangelased? 95 aastane proua, 11 aastane laps, laotöölised, emad ja isad...

PERH-i operatiivstaabi liige ja juhatuse esimees Agris Peedu kinnitas, et kangelasi on palju. Näiteks uue viirusega haiglasse tulnud patsiendid. „Nägime, et nad on ehmunud, sest meedias kirjutatakse sellest õudusjutte ja nad on teadmatuses. Püüdsime abistada neid meie arstide ja õdede selgituste kõrval ka meie psühholoogide kaudu. Meie kangelane on 11-aastane poiss, kes tuli meile pärast avariid raske traumaga, kellel tuvastati koroonaviirus ja kes on juba kodus taastumas,” lausus Peedu.

Ta nimetas kangelaseks ka 95-aastast koroonapatsienti, kes läks rõõmsatujulisena koju haigusest taastuma.

„Meie kangelased on need, kes COVID-19 patsiente ravisid, sest nad riskisid, olid peredest eemal ja pidid nendes isikukaitsevahendites tunde vastu pidama. Meie kangelased on laopersonal, kes menetlesid vajalikke isikukaitsevahendeid kümneid kordi suuremas koguses ja topeltkiirusel. Ja meie kangelane on loomulikult meie kiirabijuht dr Arkadi Popov,” tunnustas Peedu.

PERH-i infektsioonikontrolli talituse juhataja dr Mait Altmetsa jaoks on kriisiaegsed kangelased eelkõige eesliinil töötanud inimesed. „Samuti hanke- ja laotöötajad, kes ei lasknud tekkida olukorral, kus oleks pidanud isikukaitsevahenditest puudust tundma,” tunnustas ta.

PERH-i erakorralise meditsiini osakonna juhataja dr Kristiina Põld tunnustas kõiki Eesti elanikke, kes võitlesid kodus püsides viiruse leviku vastu.

PERH-i kiirabiosakonna juhataja dr Lilian Läätse sõnutsi polnud selles kriisis üksikisikuid. Regionaalhaigla töötas ühtse meeskonnana, igaüks andis endast parima selles, mida kõige paremini oskas, ja kangelased on kõik. „Mitte ainult regionaalhaiglas. Kes on kangelane? Kangelane on see, kes läheb tervet riiki päästma. Kangelane on see, kes teeb kahekordse koguse valvetunde. Kangelane on see, kes seda kõike ohjata oskab. Kangelane on iga ema, kes käis tööl ega näinud oma lapsi. Kangelased on needki, kelle hoolde said meedikud oma lapsed jätta ja kes nende laste eest hoolitsesid, samal ajal kui emad ja isad ainult virtuaalsuses olemas olid. Kõige suuremat kangelast polnud, need on eepostes, mitte päris kriisis,” lausus Lääts.