Kes on järgmine riigihalduse minister Anneli Ott?

Otil on pikk töökogemus nii kohalike volikogude kui ka valla- ja linnavalitsuse tasandilt. Selle tõi tema eelisena välja Keskerakonna esimees Jüri Ratas, kes teeb täna juhatusele ettepaneku, et Otist saaks uus riigihalduse minister.

Oti poliitiline tegevus algas avalike andmete järgi 2005. aastal, kui ta valiti kohalike omavalitsuse valimistel Rahvaliidu ridades Lasva vallavolikokku. 2009. aastal liitus ta Sotsiaaldemokraatliku erakonnaga ja sai sotside nimekirjas Võru linnavolikogu liikmeks.

2009-2010 oli Ott Võru linnapea. Postimees kirjutas toona, et Ott taandus ametist pärast umbusaldushääletust, mille ajendiks olid etteheited eelarve menetlemise protsessis.

2011. aastal liitus Ott Keskerakonnaga ja asus tööle pealinnas Nõmme linnaosa valitsuse vanema asetäitjana. Selles ametis oli ta 2014. aastani. Edasi asus ta tööle Võrumaa Partnerluskogu tegevjuhina.

2015. aastal sai Ott Priit Toobali asemel riigikokku, olles XIII koosseisu liige. 2019. aasta valimistel osutus ta Võru-, Valga- ja Põlvamaa ringkonnas ise valituks. Ott on Keskerakonna Võrumaa piirkonna esimees ja seisab enda sõnul parlamendis selle eest, et Kagu-Eesti inimeste hääl jõuaks valjemalt pealinna.

Riigikogus kuulub ta riigikaitsekomisjoni ja juhib Euroopa Liidu asjade komisjoni.

Pärit poliitikute perekonnast

Oti isa ja onu olid samuti poliitikud. Isa Jaak Ott oli kuni hukkumiseni parvlaeval Estonia 1994. aastal Võru linnapea, nagu kirjutas Lõunaleht. Onu Jüri Ott aga pidas pikalt Tallinna kesklinna linnaosa vanema ametit.

Kõrghariduse omandas Ott Tartu ülikoolis kehakultuuriteaduskonna bakalaureuseõppes, tudeerides ka pedagoogikaharus, vahendas Õhtuleht.

Ott on olnud abielus ja kandis siis perekonnanime Viitkin, millega oli tuntud ka Võru linnapea ametis. Otil on kaks last.

Ratase vangerdus Keskerakonna esimees peaminister Jüri Ratas teatas täna ühismeedias, et teeb juhatusele ettepaneku tuua valitsusse riigihalduse ministriks Anneli Ott. Seni seda ametit pidanud Jaak Aabist saab haridus- ja teadusminister.



Ratas ütles uut riigihalduse ministri kandidaati tutvustades, et Ott jätkab kindlasti Keskerakonna valitsuses tehtud tööd omavalitsuste rolli, võimekuse ja tulubaasi tugevdamisel, et need oleksid kohalikul tasandil riigile tugevaks partneriks.



Kui Ott lahkub ministriks saades riigikogust, siis saab sinna tema asemel tagasi Andrei Korobeinik. Korobeinik pidi lahkuma, sest tema semel asub riigikogus tööle haridus- ja teadusministri kohalt tagasi astunud Mailis Reps.