Kes on EKRE värsked ministrikandidaadid Mart Järvik, Marti Kuusik ja Rene Kokk?

Kes on Mart Järvik?

Mart Järvik on sündinud 21. veebruaril 1956 Järvamaal, ta on abielus ja tal on kaks täiskasvanud last.

Ta on lõpetanud Vändra keskkooli 1971, Tihemetsa sovhoostehnikumi 1975, Tartu Ülikooli Türi kolledži keskkonnateaduse erialal 2007 ja Tartu Ülikooli keskkonnakorralduse ja planeerimise magistriõppe 2011.

Järvik on olnud Eesti Linnade Liidu juhatuse aseesimees ja Raplamaa Omavalitsuste Liidu esimees. Lisaks on ta olnud ka Järvakandi vallavanem.

Kes on Marti Kuusik?

Marti Kuusik on sündinud 4. juulil 1970.

Ta on lõpetanud Rakvere 3. keskkooli (praeguse Rakvere Reaalgümnaasiumi) aastal 1988 ning Tallinna Tehnikaülikooli tootmise ökonoomika ja juhtimise erialal 1992.

Kuusik on olnud Rakvere spordikeskuse direktor, Ergo Kindlustuse Põhja regiooni juht, töötanud UniCredit Banki Eesti filiaalis, Hansapangas, Tallinna Pangas ja Eesti Ühispangas.

Kes on Rene Kokk?

Rene Kokk on sündinud 4. märtsil 1980 Raplas, ta on abielus ja tal on kaks tütart.

Ta on lõpetanud Kehtna kõrgema põllumajanduskooli maaehituse eriala aastal 1999 ja Eesti Maaülikooli ökonoomika ja ettevõtluse eriala 2007.

Praegu on Kokk Rapla vallavolikogu esimees ja kahe ettevõtte juhatuse liige. Lisaks on ta olnud kolme ettevõtte tegevjuht.