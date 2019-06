Kes oli taksojuhi tapnud Raivo Jürimäe? Teismelisena hoidis ta pigem tagaplaanile

Einar Avastu juures töötades läksid asjad aga hapuks. Jürimäe oli veoautojuht kaugematel marsruutidel. Kuigi seal pidas Jürimäe vastu alla aasta, jäi ta enda ülemusele meelde.

"Ta käitus kummaliselt, tema kõnepruuk oli vägivaldne," rääkis Avastu. Peale selle ei saanud Jürimäe läbi oma kolleegidega ning ähvardas neid vägivalla või suisa tapmisega. Viinaviga Avastu hinnangul Jürimäel küljes polnud. Töösuhe lõppes, kui Jürisalu enam ühel päeval ametipostile kohale ei ilmunud.

Õhtuleht kirjutas, et Jürimäe soovis mitmel korral politseinikuks saada, kuid ei läbinud taustakontrolli. Väidetavalt kehtis Jürimäel vaid "tema õigus", seetõttu sai ta sisekaitseakadeemias ka hüüdnime Väike Napoleon. Jürimäe soovis saada patrullpolitseinikuks, kuid mehe kompromissitu iseloom mattis selle unistuse kiirelt.

Politsei andmete kohaselt Jürimäe neid taksojuhte ei tundnud, keda ta tulistas. Üks staažikas taksojuht mainis, et ka taksojuhtidele tuli see üllatusena. "Eks ikka on teatud hõõrumine äpitaksojuhtide ja ametlike taksojuhtide vahel," selgitas ligi 20 aastat taksonduses töötanud mees. "Jürimäe töötas aga vist ju plafoonitakso heaks, samamoodi on need mehed, keda ta tulistas, ametlikud taksojuhid," arutles taksojuht. Ta märkis, et kui väiksed konfliktid on tulnud ette ametlike ja rakenduste abil vajalike paberiteta sõitvate taksojuhtide vahel, siis säärane arveteklaarimine on igal juhul arusaamatu.