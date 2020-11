Kes kvalifitseeruvad riiklikule maskiabile? Selgub, et peamiselt toetuste saajad

Maskikandmise või nina ja suu katmise kohustus siseruumides eeldab, et siinmail elavatel inimestel tuleb vastavalt tegutseda muuhulgas ühistranspordis ning teeninduskohtades, huvihariduses- ja tegevuses, täiendõppes- ning koolitusel. Nina ja suud ei pea katma või maski kandma need inimesed, kellele see on meditsiiniliselt vastunäidustatud, samuti alla 12-aastased lapsed. Hingamisteid ei tule katta ka juhul, kui on tagatud piisav distants või muudel põhjendatud juhtudel.



Maskid on teadagi suures plaanis üsnagi suur väljaminek. Milliseid samme võtab valitsus ette, et kehtestatavat kohustust saaksid südamerahuga kanda ka need, kelle rahakott ei pruugi maskivarusid endale lubada?