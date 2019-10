Kert Kingo valetas riigikogule: ministeerium sõlmis töölepingu Jakko Väliga Kert Kingo palvel

Kingo palve tõttu sõlmis MKM Väliga töölepingu 18. oktoobril ministri nõuniku ametikohale asumiseks. Kingo väitis aga riigikogule, et pole Väliga tema nõunikuks saamisest rääkinud.

Pärast töölepingu sõlmimist algatas MKM tavapärased töövood töökoha (sh. arvutitöökoht), palgaarvestuse ja muu säärase loomiseks ministeeriumi personaliosakonna poolt.

Kert Kingo teatas riigikogu arupärimisel 21. oktoobril: " Jakko Väli pole ükski sekund ega ükski hetk minu nõunik olnud." See aga ei vasta tõele, sest tööleping Väliga kestis kuni 19. oktoobrini, kuni Väli sooviavalduse tõttu leping tühistati. Töölepingu tühistamise järgselt peatati ja tühistati ametikoha loomisega seotud tegevused.

Kert Kingo väitis veel riigikogule, et ta pole Jakko Väliga kohtunud. "Ütlen kohe otse välja ära, mina ei ole kohtunud temaga. Väga julgelt võin seda öelda. Me ei ole kohtunud, me ei ole rääkinud sel teemal," teatas ta.

Peale selle rõhutas Kingo, et Väli on vaid võimalik kandidaat. "Esiteks rõhutan jah, õnneks te oma küsimuse lõpus täpsustasite, et kandidaat võimalik, ma lisaksin juurde "võimalik". Rõhutan endiselt, ei ole ta ühtegi sekundit töötanud minu nõunikuna ja olnud minu nõunik, seetõttu on väga meelevaldne panna meid ühte rakendisse kokku ja käsitleda seda teemat, justkui nüüd on meie tandem ühine ja mina pean vastutama tema eest ja tema peab vastutama minu eest. See on meelevaldne täiesti," sõnas Kingo.