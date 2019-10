Kert Kingo uue nõuniku kirev taust: joobes autojuhtimine, võlgade eest põiklemine ning mitu tingimisi karistust

1999. aasta augustis juhtis toonane Tallinna linnavolikogu nõunik Väli autot alkoholijoobes ning jäi politseile teoga vahele. Esialgu valetas Savisaare nõunik Väli ajakirjanikele, et purjuspäi juhtimine on Reformierakonna väljamõeldis ja ta pole paar päeva suvilast väljunudki. Järgmisel päeval tunnistas toonane keskerakondlane, et valetas, kuna kaotas juhtunu tõttu enesevalitsusele. Väli lisas, et oli lõunasöögi kõrvale joonud klaasi õlut ning ta ei ohustanud autorooli istudes kellegi elu.

Hiljem selgus, et Väli oli 1999. aasta mais sama patuga vahele jäänud. Väli teatas Eesti Päevalehe usutluses, et tema hinnangul on pärast paari õlle joomist normaalne autot juhtida. “Jah, arvan tõesti nii. Lõuna kõrvale õlut juues ei mõtle sellest ja ajaline nihe oli ka üle tunni. Ma ei olnud ju purjus ometigi, absoluutseltki mitte,” ütles ta. Väli lahkus Keskerakonnast, Tallinna linnavolikogu nõuniku ametikohalt ja poliitikast. Kohus karistas Välit tingimisi, võttis aastaks õiguse autot juhtida ning lisaks pidi ta maksma 1400 krooni sundraha.

Võlad, dokumendi võltsimine ja kelmus

Õigusrikkumised aga jätkusid. 2000. aasta märtsis mõistis Tallinna linnakohus inkassofirma Intrumi kasuks Välilt välja üle 47 000 krooni. Nimelt tellis Väli 1998. aastal endale uued aknad ning nende paigalduse, kuid jättis akende ja töö eest ettevõttele maksmata. Kuna Väli kohtuotsust ei täitnud, mõisteti talle kolmekuuline tingimisi vangistus.