Kert Kingo sai väliskomisjoni käest põhjuseta puudumise eest noomida

Kert Kingo kinnitas, et sai riigikogu väliskomisjoni käest noomida. „Jaa, täiesti alusetult. Sellepärast, et ka riigikogu kodukorra seadus ütleb ilusti, et iga komisjon peab päevakorra kinnitama ja edastama kutse ministrile komisjoni tulekuks. Minuni ei ole mitte ühtegi kutset mitte mingil kujul jõudnud," märkis Kingo. Mihkelson aga väitis, et Kingot käis ka tund enne nõukogu briifimas välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö osakonna peadirektor Jüri Seilenthal.

"Mul ei olnudki üldse võimalik sellest teada, et selline päevakord seal [väliskomisjoni kohtumisel] on, et seal üldse mingi teema on. Jah, nad [väliskomisjoni töötajad] on viidanud ka sellele, et mul oli hommikul koosolek välisministeeriumi töötajatega," selgitas Kingo. Ta väitis, et talle pole keegi sõnagagi maininud, et teda komisjoni oodatakse.

"See jutt ei päde, et kutset pole saadetud või keegi pole teda teavitanud," leidis Mihkelson. "See kohtumine on Kingo töökohustus," lisas ta. Mihkelson märkis, et teda teeb murelikuks kõige juures ka Kingo väljaütlemine, et plaanib võimalikult vähe välislähetustel käia. "Milleks see ministrikoht siis loodi?"