Kert Kingo oma Kanada-reisist: oleks kummaline, kui ma Kanadas Eesti vabaühendustega ei kohtuks

Ta sõnas: „Fakti, et rahvusvaheline konverents toimub väljaspool Eestit, me muuta ei saa. Sõidan nii kaugele selle pärast, et Eesti ministrit paluti sellel üritusel osalema. Muidugi võiksime vabaühenduste esindajatega kohtuda ka Eestis ning kindlasti neid kohtumisi ka tulevikus ette tuleb, kuid antud juhul tõesti on nii minister kui vabaühenduste esindajad kutsutud samale konverentsile, mis toimub Ottawas. Konverentsi eesmärk ongi viia kokku poliitika kujundajad ja kodanikuühiskonna esindajad ning arutada avatud valitsemise valdkonna probleemteemasid,"

"Eesti valitsus suhtleb kõige tihedamalt muidugi Eesti vabaühendustega, seepärast oleks kummaline, kui me temaatilise konverentsi ajal ei kohtuks," jätkas ta.

"Kindlasti olen valmis kahe- ja mitmepoolseteks kohtumisteks teiste riikide esindajatega ja kui niisuguseid võimalusi tekib, siis kasutan need ära ja annan ka arutlusel olnud teemadest hiljem ülevaate. Püüan ise konverentsil kohtuda Kanada kolleegiga, et anda talle üle kutse järgmisele Digisummitile Tallinnas. Kanada valitsus on põhjalikult uuendamas oma e-riigi ülesehitust ning selle osana on nad Eesti eeskujul X-tee lahendusi üle võtmas,“ lõpetas minister.