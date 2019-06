Kert Kingo: minu suund on aidata järele siseriiklikku elu

Väliskaubandus- ja IT-minister Kert Kingo nimetab oma eesmärgiks vältida välismajanduse ääremaastumist, vahendab ERRi uudisteportaal.

"Üks ülesanne on ju aidata Eesti ettevõtteid välisturgudele. Selleks on meil oma ametnikud tööl sihtriikides. Nüüd ongi vahendada vaja, minister saab hakata siin võtta suuna näiteks siseriiklikule poolele," ütles Kingo.

Küsimusele, kas tema hinnangul pole välissuunas vaja enam samme astuda, vastas Kingo, et seda ei ole ta öelnud. "Alati saab paremini, alati saab rohkem, aga praegune minu suund on aidata järele ka meie siseriiklikku elu."

Väliskomisjoni esimehe, keskerakondlase Enn Eesmaa sõnul on näha, et minister alles elab rolli sisse. Komisjoni aseesimees, reformierakondlane Marko Mihkelson aga nentis, et ministril pole mingit ettekujutust, mida ta järgneva nelja aasta jooksul tegema hakkab.