Kert Kingo: ma pole Jakko Väli osas valetanud. Ministeerium eiras seadusi ja töötas mulle vastu

"Võlgnen omapoolse selgituse oma tagasiastumise tagamaadest. Olen veendunud, et ma ei ole avalikkusele ebaõiget infot edastanud. Jakko Väli pidi poole kohaga nõunikuks asuma 21. oktoobril, kuid temaga 18. oktoobril sõlmitud töölepingu palusin ma tühistada 19. oktoobri hommikul kell 11.07" kirjutab Kingo Facebookis. "Meie koostöö lõppes enne, kui see alata jõudis. Väli ei ole mulle sekunditki nõu andnud. Samuti ei ole ma valetanud meie kohtumise kohta. Oleme kohtunud temaga ainult ühe, selle aasta kevadel, saate Skorpion võttel."

Ta jätkas, et riigikogus 21. oktoobril esitatud sellekohastele küsimustele vastates polnud tal võimalik tema töölepingu asjaolusid täpsustada, sest juristina lähtus kehtivast isikuandmete kaitse seadusest (IKS) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu isikuandmete kaitse üldmäärusest (IKÜM). "Kui ma oleks avaldanud Jakko Väli lepinguga seotud asjaolusid, oleks ma pannud toime seaduserikkumise. Võimalik, et opositsiooni eesmärk just see oligi."

Ta märkis, et kõik töölepingud on asutusesiseseks kasutamiseks, mis omakorda seab piirangud nende isikustamiseks ja sisu avaldamiseks. "Andmesubjekti õigused peavad olema tagatud ja neid ei tohi kahjustada. Lähtusin kehtivatest regulatsioonidest, st tööandja vastutab selle eest, et andmeid ei edastataks ilma seadusliku aluseta (sh andmesubjekti loata). Isiku töölepingut on õigus väljastada ainult asjaolude selgitamiseks juhul, kui see isik on toime pannud seaduserikkumise."