Kert Kingo kutsub kokku IKT seadmete usaldamise poliitika töörühma

Ministri avaldusest nähtub, et uue töörühma ülesanne on välja töötada IKT seadmete tehnoloogilise turbe ja usaldusväärsuse poliitika ning vajalikud täiendused õigusaktides.

Töörühma tööd juhib majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi riigi küberturvalisuse poliitika juht Raul Rikk. Sinna kuuluvad justiitsministeeriumi, kaitseministeeriumi, kaitsepolitsei, politsei- ja piirivalveameti, sise- ja välisministeeriumi, välisluureameti jt esindajad.

Rikk ütles Delfile, et tööd plaanitakse alustada lähinädalatel. "Alustuseks vaatame üle olemasoleva seadusandluse, kõik riske puudutavad aspektid, kaardistame murekohad ja siis hakkame tegutsema," ütles Rikk.

Ta sõnas, et töörühma eesmärk on tagada, et IKT põhisüsteemid oleksid hästi turvatud. "Püüame analüüsida ka seda, kuidas neid keerukaid süsteeme kommunikeerida nii, et inimesed võivad end kindlalt tunda," lisas Rikk.

Kuu alguses kutsus minister kokku e-valimiste töörühma. Nende ülesandeks saab analüüsida valimissüsteemi protsesside turvalisust ja läbipaistvust ning vajadusel teha ettepanekuid selle parendamiseks.

E-valimiste töörühma eesotsas on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning sinna kaasatakse riigi infosüsteemi amet, valimisteenistus, teadusasutused ning teised eksperdid.