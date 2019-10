Kert Kingo kinnitas, et tema nõunik Viive Aasma lahkub ametist. Põhjuseks kohtuasi EASiga?

"Minister Kingo kinnitas, et ta sai oma nõuniku sõnavõttudest teada alles erikomisjoni kirjast. Nõuniku sõnavõtt oli aga toimunud kolm nädalat varem ja selline ajaline viivitus on kahetsusväärne," märkis erikomisjoni esimees Katri Raik (SDE).

"Kingo märkis istungil, et poliitiline PR-nõunik lahkub töölt 18. oktoobril. See on sisuliselt hinnang tema nõuniku väljaütlemistele EASi ja selle juhi suhtes ajal, mil ise sama organisatsiooniga kohut käib," väitis esimees Raik.

Raik sõnas, et kõik poliitikud ja eriti ministrid peaksid selle juhtumi valguses korruptsioonikahtlustele senisest rohkem tähelepanu pöörama. "Loomulikult on ministri nõunikul õigus oma äriasjades selgust saada, kuid neid ei tohi omavahel segamini ajada nagu antud olukorras juhtunud on," lisas esimees.

Ametlikult lahkub Aasma nõuniku kohalt omal soovil. Katri Raik viitas vastasseisule EASiga. Nimelt süüdistas Aasma EASi kallutatud suhtekorraldusteenuse hankimises, mis aga ei leidnud kohtu hinnangul kinnitust. EAS sai augusti lõpus võidu Tallinna ringkonnakohtus.

"Praeguseks on nii riigihangete vaidlustuskomisjon, halduskohus kui ka ringkonnakohus kinnitanud, et EAS on suhtekorraldusteenust hankinud õiguspäraselt, seega on süüdistused alusetud,“ ütles EASi hankeüksuse juht Birgit Vilippus siis pressiteate vahendusel.

Aasma kaebus puudutas suhtekorraldushanke kommunikatsiooniplaanide hindamist ning ta nõudis EASilt hanke kaotuse tõttu saamata jäänud tulu ligi 170 000 eurot.

Aasma juhib suhtekorraldusfirmat Alfa-Omega Communications. Nõuniku ametis töötas ta poole kohaga ja teenis selle eest 1300 eurot kuus.

Kingo ja Aasma Delfi kõnedele ei vastanud.