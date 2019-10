Kert Kingo Jakko Välist: me ei ole kohtunud ega nõunikuks saamisest rääkinud

www.DELFI.ee RUS

Kert Kingo Foto: Tiit Blaat

Eelmisel reedel teatas Jakko Väli, et temast saab väliskaubandus- ja IT-minister Kert Kingo nõunik, misjärel tekitas suurt furoori oma solvavate väljaütlemistega. Laupäeval ütles Kingo, et Väli ei hakka tema nõunikuna tööle ja kinnitas täna riigikogus, et ei teinud Välile sellist ettepanekut.