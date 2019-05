Kert Kingo asemel esindab Eestit G20 tippkohtumisel Jüri Ratas

"See kutse ei ole otseselt minule adresseeritud, see on mõeldud Eesti esindajale," kommenteeris Kingo.

Peaminister Jüri Ratas teatas ERR-i päringu peale, et sõidab IT-ministrite tasandi kohtumisele Eestit esindama hoopis ise.

Delfil endal ei ole õnnestunud Kingolt seni kommentaari saada.

Minister Kingo tegi sel nädalal teatavaks, et väldib ministrina välisreise nii palju kui võimalik ning kui on sunnitud lähetusse minema, räägib kohtumistel üksnes eesti keeles.