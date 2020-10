Kersti Sarapuu loobub Keskerakonna volikogu esimeheks kandideerimisest

Neli aastat volikogu esimehe ametit pidanud Sarapuu seati kandidaadina küll üles, kuid riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees otsustas kandideerimisest loobuda.

"Mõtlesin tõsiselt oma jätkamisest. Tänaseks olen teinud otsuse, et ma siiski ei kandideeri seekordsetel valimistel volikogu esimeheks ning juhin volikogu sel laupäeval viimast korda," ütles Sarapuu.

"Olen otsustanud, et annan võimaluse nooremale erakonnakaaslasele asuda tööle nii volikogu esimehena kui ka läbi selle erakonna juhatuses. See, et meie juhatus saab veel ühe noore ja aktiivse inimese juurde, on erakonna jaoks suur võit. Mulle isiklikult aga annab see võimaluse keskenduda Keskerakonna fraktsiooni tööle Riigikogus. Jätkan fraktsiooni esindajana ka juhatuses," lisas ta.

Seekord valitakse lisaks volikogu esimehele ka Keskerakonna aukohtu liikmed.