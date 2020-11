Kersti Sarapuu ja Tõnis Mölder: Keskerakonna fraktsioon toetab Mailis Repsi jätkamist valitsuses

"Imestame üsna tihti, et poliitikas on vähe naisi ning miks nii vähe lapsi sünnib? Sellega saavadki hakkama tugevad ja targad naised, kes vaatamata sellele, et neile erinevaid süüdistusi külge kleebitakse, ei ole kaotanud usku meie inimestesse ning püüavad 24/7 olla abiks paljude inimeste ja kollektiivide probleemide lahendamisel,“ lausub Kersti Sarapuu. „Nii ka Mailis, kelle poole pöördutakse arvukate palvetega alates lihtsatest inimestest kuni omavalitsuste juhtideni välja. Ta on leidnud kõigi jaoks vajaliku aja ja võimaluse lahenduste leidmisel. Ikka ka oma perekonna arvelt, sest meid kasvatati omal ajal hoolima teistest. Ja mitte kaebama üksteise peale.“

Keskerakonna volikogu esimees Tõnis Mölder lisab, et Mailis Reps on tugev haridusminister, kes on oma tööle pühendunud ning tema panus Eesti hariduselu edendamisel on hindamatu. "Eelkõige on Mailis Reps aga hooliv pereinimene ning kahju, et ajakirjandus on sellises olukorras asunud ministrit läbi tema laste ründama. Õhtulehe tegevus olukorras, kus ühte perekonda on jälgitud pikka aega, on lubamatu. Tegemist on siiski alaealiste lastega," lausub Tõnis Mölder.

"Ministri ja tema ametiauto kasutamist oleks saanud kontrollida ka teisiti," jätkab Tõnis Mölder. "Minister Reps on oma selgitused nii ametiauto kasutamise kui ka töö ja eraelu jaotuse kohta andnud ning need on olnud ammendavad. Loodan, et ajakirjandus annab ka ministrile, aga eelkõige pereemale võimaluse hetkeks ka oma pereringis neid teemasid lahata."

Mailis Reps on tugev minister ja kogu Keskerakonna fraktsioon toetab igati tema jätkamist valitsuses, kinnitavad Kersti Sarapuu ja Tõnis Mölder.