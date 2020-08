Kersti Kaljulaid võib kandideerida OECD juhiks

Kersti Kaljulaidi ametiaeg presidendina lõpeb tuleval sügisel. Praegust poliitilist reaalsust arvestades on tema jätkamine veel ühel ametiajal pigem vähetõenäoline, vahendab ERR-i uudisteportaal.

ERR-iga vestelnud mitmed allikad ütlesid, et Eesti president võib kandideerida tuleval suvel vabanevale OECD peasekretäri kohale ja võimaluste hindamiseks tehakse praegu tõsist taustatööd.

Kaljulaidi šansse võib suurendada asjaolu, et mitmed suurriigid on mänginud end rahvusvahelisel areenil üksteise vastu ja see suurendab väikeriigist tuleva kompromisskandidaadi võimalusi.

ERR-ile teadaolevalt on ka peaminister Jüri Ratas rääkinud mitmete riigijuhtidega, et saada toetust Kaljulaidi kandidatuurile.

"Plaaniks on seda veel palju nimetada, sest Kersti Kaljulaid on president tuleva aasta oktoobrini ja keskendub sellele tööle, nagu ta on teinud seda viimased neli aastat. Aga tõsi ta on, et rahvusvaheliste organisatsioonide juhte otsitakse ja president Kaljulaid on andnud nõusoleku, et tema kandidatuuri sobivuse üle võib arutada," ütles presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe reedel ERR-ile.

OECD peasekretäri valikuprotsess käivitati 1. augustil, OECD liikmesriigid saavad oma kandidaate üles seada 1. septembrist kuni oktoobri lõpuni, mil toimuvad vestlused ja konsultatsioonid. Järgmise peasekretäri valivad OECD liikmesriigid viieks aastaks, mis algab 1. juunil 2021.