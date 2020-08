Kersti Kaljulaid võib kandideerida OECD juhiks

Kersti Kaljulaidi ametiaeg presidendina lõpeb tuleval sügisel. Praegust poliitilist reaalsust arvestades on tema jätkamine veel ühel ametiajal pigem vähetõenäoline, vahendab ERR-i uudisteportaal.

ERR-iga vestelnud mitmed allikad ütlesid, et Eesti president võib kandideerida tuleval suvel vabanevale OECD peasekretäri kohale ja võimaluste hindamiseks tehakse praegu tõsist taustatööd.

Kaljulaidi šansse võib suurendada asjaolu, et mitmed suurriigid on mänginud end rahvusvahelisel areenil üksteise vastu ja see suurendab väikeriigist tuleva kompromisskandidaadi võimalusi.

ERR-ile teadaolevalt on ka peaminister Jüri Ratas rääkinud mitmete riigijuhtidega, et saada toetust Kaljulaidi kandidatuurile.

OECD peasekretäri valikuprotsess käivitati 1. augustil, OECD liikmesriigid saavad oma kandidaate üles seada 1. septembrist kuni oktoobri lõpuni, mil toimuvad vestlused ja konsultatsioonid. Järgmise peasekretäri valivad OECD liikmesriigid viieks aastaks, mis algab 1. juunil 2021.

Kuigi presidendi ametiaeg lõpeb sellest daatumist hiljem ehk oktoobris, ütles presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe reedel Delfile, et Kersti Kaljulaid plaanib kindlasti presidendi kohuseid täita ametiaja lõpuni. Samas kinnitas Linnamäe, et president on andnud nõusoleku "arutada teda ühe võimaliku kandidaadina OECD järgmiseks juhiks" - klausliga, et ametisse asumine ei saaks toimuda enne presidendi ametiaja lõppu.

"President Kersti Kaljulaidi ametiaeg Vabariigi Presidendina lõppeb 10. oktoobril 2021. Kuni selle hetkeni keskendub ta ainult ja kogu energiaga Eesti riigi ja rahva teenimisele ses ametis," kommenteeris Linnamäe.

"Oma ametiajal on ta jõudnud pea kõigisse Eestimaa nurkadesse, kohtunud tuhandete eestimaalastega. Aga tema teiseks suureks eesmärgiks on olnud Eesti rahvusvahelise positsiooni tugevdamine, Eesti suuremaks tegemine üleilmses riikide võrgustikus. ÜRO JN kampaania, ÜRO Iga Naine Iga Laps algatuse kaasjuhtimine, Kolme Mere koostööformaadile uue hoo andmine, Eesti ettevõtete ambitsioonide toetamine maailmas, kui natuke näited tuua. OECD peasekretäri ametis on võimalik jätkata seda liini, samuti Eesti kogemust maailma eksportida. Maailma esimene digiühiskond, üks maailma parimaid haridussüsteeme, 30 aasta edukad majandusreformid – meil on, mida maailmale anda. Seepärast on president Kaljulaid andnud nõusoleku arutada teda ühe võimaliku kandidaadina OECD järgmiseks juhiks."