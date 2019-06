Kersti Kaljulaid: vaikimise ja salgamise müüri tuleb lõhkuda igal ajal ja igasuguse kurjuse puhul

Riigipea lisas, et sellele järgnes okupatsioonirežiimi vaikus või valed, inimeste hinges elas äng ja mure." Mure selle pärast, et me ei saanud mälestada neid kaasmaalasi, kes viidi loomavagunites tundmatusse ega rääkida valjul häälel nendest kuritegudest, mis Eestis toime pandi."

„Vaikimise ja valede eesmärk oli unustamine. Kuid me ei tahtnud unustada ja elada valede, valu ja vaikuse maailmas,“ jätkas president.

Kaljulaid tõstis esile represseeritute enda rolli ning Memento Liidu suurt teenet repressioonidest rääkimisel ja mälestuse jäädvustamisel, millega on aidatud kaasa meie vabaduse ja demokraatia kujunemisele ning kestmisele.

Kõnes rõhutas Kaljulaid sedagi, et keegi ei tohi vabas Eestis olla oma murega üksi. "Alati peab olema turvavõrk, koht kuhu helistada ja kellega oma muresid jagada."

Ta lisas, et täna on kõigil Eesti inimestel põhjust loota õiguskaitseorganitele, selleks et aidata kaitsta oma enda isiklikke vabadusi. "Oma enda vabadust tunda rõõmu ja elada hirmuta. On lihtne luua ka ise orwellikku maailma ja mõnikord mõne suure ja ülla idee nimel pisut oma vabadusi ära anda. Seni kui meie hulgas olete teie, me teame, et seda ei tohi."

President Kaljulaid ja Eesti Memento Liit kutsusid täna juuniküüditamise aastapäeval presidendi kantselei roosiaeda kommunistliku okupatsioonivõimude repressioonide all kannatanud mälestamaks küüditamiste ohvreid ja tähistamaks Eesti Memento Liidu 30. aastapäeva.