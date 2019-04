Kersti Kaljulaid: tihti kuulen, et eestivenelased olla oht meie julgeolekule. Need väited on minu jaoks solvavad

Kaljulaid märkis, et eilne kohtumine oli pikk, aga see viidi läbi väga viisakas õhkkonnas. "Olen väga tänulik, et president Putin nõustus kohtuma, kuigi ta teadis, et arutame keerukaid teemasid," lausus Kaljulaid. "Aga naabrite vahel on alati teatud kontakt ja suhtlus, me leidsime võimaluse eri teemadel arutleda ning anda inimestele lootust, et progress omavahelises suhtlemises on võimalik." Samas rõhutas Kaljulaid, et kindlasti toetab Eesti Ukrainaga seotud sanktsioone.

Kaljulaid heitis ka valgust, kuidas kohtumiseni jõuti. Tema sõnutsi oli sellest juttu Pariisis üritusel, kus tähistati Esimese Maailmasõja lõpu aastapäeva. Antud üritus oli mullu novembris.

Kaljulaidil oli eilsel kohtumisel kaasas tõlk. Samas viitas Kommersanti ajakirjanik, et Kaljulaidil teda eriti vaja ei läinudki, ta mõistab vene keelt. Kaljulaid selgitas, et palus tõlgi abiks, kuna ei tahtnud kõneleda kehvasti Puškini ja Lermontovi kodumaal. "Aga vestluste käigus ma unustasin, et pean ootama tõlgi tõlget, vaid vastasin Putinile," lausus Kaljulaid. Ta rääkis, et eestlased toetavad väga seda, et ostataks mitut keelt. "Me oleme tänulikud, et on kultuurilised erinevused ja maailmas tuhandeid erinevaid kauneid keeli."

Kaljulaid sõnas ka, et ta tunneb ise palju eestivenelasi. "Töötasin mitu aastat meeskonnas, kus enamik inimesi rääkis vene keeles," viitas Kaljulaid sellele, kui oli ametis Iru elektrijaamas. Taustaks olgu märgitud, et ta alustas seal 2002. aastal juhtimisarvestuse osakonna juhatajana, hiljem samal aastal asus ta tööle Iru elektrijaama direktori ametipostile, kus töötas kuni 2004. aastani, mil Eestist sai Euroopa Liidu liikmesriik ja Kaljulaid määrati Eesti esindajaks Euroopa Kontrollikojas.