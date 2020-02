Kersti Kaljulaid Soome meedias: Jüri Ratas nõustub, et piirileppega tuleb edasi minna

"Meil kõigil on tuleviku pärast muretsemiseks väga erinevad põhjused," märkis ta. "Eestil on selja taga 30 aastat intensiivset majandusarengut, mille kõrvalmõjud on mõnele meie inimesele olnud palju valusamad kui paljudes teistes riikides. Eriti algstaadiumis ei olnud kõrvaltoimete leevendamiseks piisavalt ressursse ja neile ei pööratud piisavalt tähelepanu."

President nentis, et mõistab ja tunnistab, et seetõttu on mõned kodanikud nüüd väga vihased, kuna nad arvavad, et on ilma jäetud majanduskasvu viljadest.

"Tänapäeval nõuavad inimesed viivitamatut naudingut. Kui neid pole võimalik pakkuda, kasutab keegi kindlasti võimalust," märkis Kaljulaid ning lisas, et käesoleva aja suur väljakutse on just see, et alati leidub mõni sisemine või väline üksus, kellel on huvi, et riigil oleks probleeme.