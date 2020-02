Kersti Kaljulaid pole veel saanud idanaabritelt kutset osaleda 9. mai üritustel Moskvas

Kersti Kaljulaid tegi möödunud aastal sammu kahe riigi suhete soojenemiseks, kui käis Moskvas visiidil ja kohtus Vladimir Putiniga. Ta kutsus Putinit osalema tänavu juunis Tartus toimuval VIII soome-ugri rahvaste maailmakongressil. Ametlik kutse läkitati mullu oktoobris, Venemaa poolt siiani vastust pole tulnud.

Eesti Päevaleht on analüüsinud, et suure tõenäosusega oleks Putini visiit Eestisse seotud sellega, kas meie president läheb 9. mail Moskvasse või mitte. Teisalt ei tasu unustada, et järgmised kaks aastat on Eesti ÜRO julgeolekunõukogu liige, mis Venemaa diplomaatia silmis võiks hoolimata erimeelsustest riikide vahel teha visiidi piisavalt väärikaks.