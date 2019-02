Kersti Kaljulaid: oleme tänulikud neile tuhandetele, kes Eesti elu edendamise eest maksid eluga

Head kohaletulnud!

Tuhandete teiste seas küüditati 1941. aasta 14. juunil, pereema sünnipäeval, Siberisse ka perekond Suursaar Võrumaalt. Isa jõudis lastele öelda, et võtku nad kaasa kõige armsamad asjad. Tütar Asta võttis nuku ja raamatu “Väikesed naised”, poeg Ado palli ja “Kapten Granti lapsed”.

Võru raudteejaamas nägid nad oma isa viimast korda.

Asta ja Ado vanemad olid just sellised tublid Eesti inimesed, keda võõrvõim kartis. Asta Rohtla enda sõnadega: “Noore vabariigi haritlaskond oli aktiivne, ametialase töö kõrvalt tegeleti ühiskondliku töö, spordi ja seltsieluga.”

Ema Linda-Johanna oli hambaarst. Kuulus Võru haridusseltsi, lastekaitse ühingusse, Tuberkuloosi Vastu Võitlemise Seltsi, spordiliitu ja Võru Noorte Naiste Kristlikusse Ühingusse.

Pangaametnikust isa Gustav oli Võru Kaitseliidu üks juhte ning äri- ja kontoriteenijate kutseühingu liige, kuulus Kandle seltsi, Võru jahiseltsi ja spordiliidu juhatusse, oli Võru lastekaitse ühingu revisjonikomisjonis, vabatahtliku tuletõrjebrigaadi pealik ning noorkotkaste malevkonna abi.

Mul on seda tegusat noort peret nii lihtne ette kujutada. Just selliseid inimesi on ka täna igal pool Eestis, kus elu käib. Või on õigem öelda teistpidi – elu käibki seal, kus on selliseid inimesi. Inimesi, kes nähes midagi, mis vajab tegemist, kutsuvad kaasa ka teisi ja lihtsalt teevad ära – teevad sellist Eestit, nagu nemad oma kodukohas näha tahavad. Need inimesed teavad, et elu meie ümber on just selline, milliseks me ise ta oma tegude või tegematajätmistega kujundame.