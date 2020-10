Kersti Kaljulaid NATO peakorteris: liikmesriigid peavad ausalt muredest rääkima

Riigipea rõhutas kohtumisel, et NATO tugevus peitub selle liikmete võimes ja soovis üksteise olukorda ja hinnanguid mõista.

"Eesti inimeste jaoks sümboliseerib NATOt ilmselt kõige vahetumalt Ämarist kostev lennukimüra ning Tapal teenivad sõdurid koos oma tehnikaga. Need mõlemad on Eesti ja kogu ühenduse jaoks olulised. NATO ongi tegelikult 360 kraadi meie ümber," märkis ta.

Me ei tohi Kaljulaidi sõnul oma julgeolekuambitsiooni taset alandada ning selleks peavad kõik liikmesriigid oma liitlastega ausalt nende muredest rääkima, kuulama ja püüdma ka teisi mõista.

"Ainult nii saame eeldada, et ka ühenduse kirdenurga ohud ja mured leiavad mõistmist teiste liitlaste juures. Meil on üks NATO - nii Vahemere sadamates kui Ämari angaarides on seesama ühine organisatsioon," ütles president pärast kohtumist.

NATO peasekretäriga arutati ka eskaleeruvaid konflikte. "Jälgime murelikult nii konflikti eskaleerumist Mägi-Karabahhias kui arenguid Valgevenes. NATO ühtne ja selge seisukoht on, et Valgevene rahval peab olema õigus määrata oma tee vabadel ja ausatel valimistel," märkis Kaljulaid.

Ühtlasi andis ta Jens Stoltenbergile üle ka Maarjamaa Risti I klassi teenetemärgi, mille Eesti riik NATO peasekretärile mullu omistas.

Pärast kohtumist jättis Eesti maha ka digitaalse jälje NATO kui organisatsiooni toimimisse - NATO peasekretär ja Eesti riigipea andsid NATO ajaloo esimese virtuaalse kahesuunalise pressikonverentsi.

Täna kohtub president Kersti Kaljulaid Luksemburgis sealse peaministri Xavier Betteliga ning homme jätkub visiit Prantsusmaal Pariisis.