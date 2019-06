Kersti Kaljulaid: naiste suhtes kohtab eelarvamusi nii Eestis kui ka Euroopas

Kaljulaid selgitas enda liberaalsuse tagamaid, et Eesti president on põhiseaduse kaitsja ja põhiseadus tagab inimõigused ja vabaduse. “Ma seisan selle eest,” sõnas ta.

Kuigi Kaljulaidi puhul on esile tõstetud tema sugu Eesti esimese naissoost presidendina, ei soovi ta ise seda teha. “Minu töö on kaitsta seaduse poolt lubatud õiguseid, ka naiste õiguseid. Eesti naised ootavad minult seda,” märkis ta.

Kaljulaid lisas, et ta kasvas üles perekonnas, kus mehi ja naisi koheldi võrdselt. Tööl sai ta aga aru, kuidas soostereotüüpsed eeldused ei kao ka siis, kui inimene on end ametikohas juba tõestanud. “See probleem pole vaid Eestis, olen puutunud kokku eelarvamustega naiste suhtes ka mujal Euroopas,” selgitas ta.

Näiteks kui noor naine astub liftist välja, et minna olulisele koosolekule, suunatakse ta viisakalt tõlkide ruumidesse. “Kui sa neid parandad, et ei, ma lähen koosolekule, siis keegi isegi ei vabanda. See on justkui su enda süü, et sa näed välja nagu tõlk,” märkis Kaljulaid. Ta lisas, et palgalõhe naiste ja meeste vahel on samuti veel probleemiks.

Kaljulaid märkis, et kuigi Eesti majanduskasv on olnud kiire, on eestlastel raske leppida selle kõrvalmõjudega. Eesti probleemid sarnanevad Soomele: maalt kolitakse linna, seeläbi kaovad ka vajalikud teenused. “Olulisi teenuseid, mida läheb terve elu vältel vaja, peaks pakkuma kodu läheduses,” ütles Kaljulaid.