Kersti Kaljulaid Martin Helmele: rünnak arstkonna vastu on lubamatu

Kaljulaid selgitas, et abordiküsimuses võib igal inimesel olla oma arvamus ja sisemine veendumus, kuid seetõttu ei ole vaja kellegi ründamisega ühiskonda lõhkuda.

"Rünnak meie professionaalse, kutse-eetikast ja seadustest lähtuva arstkonna vastu on lubamatu sõltumata neist veendumustest. Meie kõigi ja eeskätt poliitikute vastutus on, et me oma ühiskonda katki ei teeks," kirjutas Kaljulaid.

Martin Helme süüdistas teisipäeval ETV saates "Esimene stuudio" aborte läbi viinud naistearste Hippokratese vande rikkumises, öeldes ka, et Eestis "tapetakse" aastas 4500 last enne, kui nad sündida jõuavad.