Kersti Kaljulaid: ma ei ole kunagi vait, kui kõne all on meie julgeolek

"Ma ei ole kunagi vait, kui kõne all on meie julgeolek, ohus on meie vabadused või tehakse nõrgematele liiga," lausus Kaljulaid Lõuna-Eesti Postimehele antud intervjuus, selgitades ühe valitsuserakonna kriitikat.

Pärast EKRE-le tehtud kriitikat vastas sellele siseminister Mart Helme, kes väitis, et hoops ministrid peavad presidendi väljaütlemiste pärast vabandama. Keeleteadlane Urmas Sutrop märkis, et EKRE fraktsioon ise moodustas parlamendis sõnavabaduse toetusrühma ning erakond on avalikult kritiseerinud Tallinna ülikooli, naistearste, teise nahavärviga inimesi, peaprokuröri ja haritlasi.