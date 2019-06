Kersti Kaljulaid kolib presidendi vastuvõtu Viljandisse

Ugala vahendab oma Facebooki seinal, et esmakordselt korraldatakse vastuvõtt kahes majas. Ugala teatri juht Kristiina Alliksaar kommenteeris, et presidendi otsus on suur tunnustus nii Viljandile kui ka Ugalale.

"Võtame külalised suurima heameelega vastu ja oleme valmis näitama, kuivõrd elujõuline on Eesti väljaspool pealinna piire. 6. jaanuaril 100-aastaseks saaval Ugalal on nii kogemust, väärikust kui ka nooruslikku särtsu, mis pidupäeva kindlasti eriliseks aitab teha," vahendas Alliksaar.

Varasemalt on pidupäev toimunud nii Tallinnas, Tartus, Jõhvis kui ka Pärnus.

Piduliku sündmuse kolimise traditsiooni algatas president Toomas Hendrik Ilves, kui aastal 2007 koliti esmakordselt vastuvõtt Tallinnast välja. Siis toimus pidu Vanemuises. Toomemäe künkal toimus pidu teist korda aastal 2010.

Pärnu kontserdimajja kutsus Ilves külalised aastal 2014 ning aasta hiljem oodati külalisi Jõhvis.

Kaljulaid on varasemalt kolinud pealinnast välja terve oma kantselei ning töökoha - mullu töötas president kuu aega Narvas ja mujal Ida-Virumaal, tänavu septembris võib teda kohata töötamas Kagu-Eestis. Viimase kolimisplaani puhul pole küll veel täpselt paika pandud kui kauaks president Kadriorust ära on.