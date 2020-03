Kersti Kaljulaid kohtus Valges Majas Ivanka Trumpi ja Jared Kushneriga

Trumpi väimees Kushner, kelle vastutusalasse kuulub ka hiljuti Ühendriikide välja pakutud Lähis-Ida rahuplaan, andis riigipeale ülevaate plaani hetkeseisust ja võimalikest edasistest arengutest. Riigipea rõhutas, et Eesti toetab püsiva lahenduseni jõudmist Iisraeli ja Palestiina vahelistel otseläbirääkimistel, mis arvestab mõlema poole legitiimseid püüdlusi.

Lisaks kohtus president Kaljulaid ka Donald Trumpi tütrest nõuniku Ivanka Trumpiga. Sel kohtumisel keskenduti peamiselt naiste võimustamise ning tüdrukute tehnoloogiahariduse küsimustele.

"Eestil on siin kogemusi ja töötavaid mudeleid, mida saame jagada ka Ameerika ja ülejäänud maailmaga. Näiteks liikumine Unicorn Squad, mis pakub tüdrukutele huviharidusena tehnoloogiaõpet. Leppisime kokku, et tihendame tulevikus selles vallas kahe riigi vahelist koostööd," sõnas riigipea pärast kohtumist.

Kersti Kaljulaid ja Ivanka Trump kohtusid esmakordselt aasta tagasi Müncheni julgeolekukonverentsil.

President Kersti Kaljulaid viibis eilseni Washingtonis, kus kohtus mitmete ministrite ja presidendi administratsiooni kõrgete esindajatega ning kõneles Ameerika-Iisraeli avalike suhete komitee kongressil digi- ja küberteemadel. Täna ja homme on riigipea New Yorgis, kus on kavas mitmeid ÜROga ja Kolme Mere algatusega seotud kohtumised. Riigipea naaseb Eestisse laupäeval.

Juuni keskel Tallinnas toimuva Kolme Mere tippkohtumise ja ärifoorumini on jäänud pisut üle kolme kuu. Tippkohtumise eesmärk on luua ühtne arusaam algatuse sihtidest ning otsustada, kuidas liigutakse edasi.

Kolme Mere algatus toob kokku 12 Aadria mere, Läänemere ja Musta mere vahel asuvat Euroopa Liidu liikmesriiki ning rahvusvahelise kõrgetasemelise ärikogukonna. Algatuse eesmärk on edendada regiooni riikide koostööd eelkõige energia-, transpordi- ja digitaalsektorite taristute arendamiseks.