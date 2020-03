Kersti Kaljulaid kohtus USAs rahandusministri ja IMFi juhiga

Kolmapäevani viibib Kersti Kaljulaid Washingtonis, kus kohtub täna-homme veel president Trumpi administratsiooni esindajatega (sh presidendi tütar Ivanka Trump) ning kõneleb Ameerika-Iisraeli avalike suhete lomitee kongressil digi- ja küberteemadel. Neljapäeval ja reedel on riigipea New Yorgis, kus on kavas mitmeid ÜROga ja Kolme Mere algatusega seotud kohtumised. Riigipea naaseb Eestisse laupäeval.

