Kersti Kaljulaid kohtumisest Putiniga: ilma ministriteta oli see minu jaoks isegi bravuurikam. Ma ei jäänud teemades alla

ERR vahendab, et ETV "Välisilm" uuris eile, miks Eesti poolelt ka välisministrit või majandusministrit ei olnud. "Mõnikord jõuad kuhugi ja sul on välisminister kaasas ja mõnikord jõuad ja on majandusminister, aga sellega tegelevad minu kantselei ametnikud koostöös välisministeeriumi ametnikega, kes välispoliitika küsimustes, muide, on ühed ja samad," lausus Kaljulaid. "Nii et minu käest ei ole ka praegu mõtet küsida seda, miks ei olnud seal delegatsioonis välisministrit ja kas seda kaaluti. Ma tõesti ei tea."

Kaljulaid lisas: "Aga hakates tagantjärele, kui see küsimus tekkis, mõtlema, et võib-olla sai nagu see visiit selles mõttes minu jaoks isegi veel kuidagi bravuurikam tänu sellele, et ma andsin simultaani - kaks ministrit ja president, eksole. Oli väga hea tunne seda vestlust pidada ja tunda, et ei jää ei majandusteemades, ei välisteemades, muudes teemades tehniliselt alla."

Ta tänas kõiki neid välisministeeriumi, keskkonnaministeeriumi, majandusministeeriumi ametnikke, kellega tehti enne harjutusi - treeniti neid teemasid, mis jutuks tulevad.