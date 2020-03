Kersti Kaljulaid kohtub USAs Donald Trumpi tütrega

Kui seni on Kolme Mere tähelepanu saanud taristu- ja energiaküsimused, siis Tallinnas keskendutakse eraldi digitaliseerimisele ja targale ühenduvusele.

Kolme Mere algatusega on tänaseks liitunud 12 Euroopa Liidu riiki, mis jäävad Aadria mere, Läänemere ja Musta mere vahele - Austria, Bulgaaria, Eesti, Horvaatia, Leedu, Läti, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi ja Ungari. Olulised partnerid on Euroopa Liit, Ameerika Ühendriigid ja Saksamaa.

"Tallinna tippkohtumise ja ärifoorumi eel on hea võimalus tutvustada nii president Trumpi administratsioonile kui ka potentsiaalsetele regiooni investeerijatele, milline on meie nägemus suvisest sündmusest, aga see on ka hea võimalus tutvustada potentsiaalsetele investoritele Eesti digilugu ja mida meie tänane keskkond võimaldab," selgitas presidendi välisnõunik Lauri Kuusing.

Washingtonile järgneval töövisiidil New Yorgis osaleb riigipea naiste ja laste tervise eest seisva liikumise Every Woman Every Child juhtkomitee kohtumisel, president Kaljulaid on 2018. aastast liikumise kaasjuht. Lisaks on planeeritud kokkusaamine ÜRO asepeasekretäri Amina Mohammediga ning Kolme Mere-teemaline ümarlaud kohalike ettevõtjatega.

Riigipea saabub tagasi Eestisse laupäeval.