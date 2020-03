Kersti Kaljulaid kinnitab, et koroonaviirust tal pole: me ei puutunud nakatunutega kokku ja kogu delegatsiooni testid olid negatiivsed

"Naasin eile töövisiidilt Ameerika Ühendriikidest. Aga info liigub inimestest kiiremini ning enne koju jõudmist saime teada, et Washingtonis toimunud AIPACi konverentsil on tuvastatud kaks COVID-19 viiruse haigusjuhtu. Tegemist oli mitmepäevase suurüritusega, kus osales kümneid tuhandeid inimesi ning kus teisipäeval olin üheks pealaval kõnelejaks ka mina," märgib ta Facebooki postituses.

"Eestisse jõudes ei olnud veel võimalik kindlalt öelda, kas ka mina ja meie delegatsioon nakatunutega kokku puutus, mistap jätsin pärast konsulteerimist meie ametkondade ja arstidega riskide maandamiseks osalemata Eesti Kongressi juubeliüritusel. Tegin seda väga raske südamega, kuid parem karta kui kahetseda, eks? Samuti võeti kogu delegatsioonilt viiruseproovid."

Praeguseks on selgunud, et nakatunutega nad kokku ei puutunud, samuti olid negatiivsed kogu delegatsiooni proovid ning kellelgi ei esine ka haigusnähte. "Nii et uuel nädalal jätkub töö tavapärases rütmis," sõnab Kaljulaid.

"Loomulikult jälgime hoolikalt inimeste tervist, soovitan seda kõigil teha. Samuti tasub jälgida Terviseameti soovitusi nii kätepesu kui muu asjakohase osas. Kahtluste korral tasub alati ühendust võtta spetsialistidega ning kuulata nende soovitusi. Eesti tervishoiusüsteem ja seal töötavad inimesed on väga kõrgel tasemel."

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele . Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja sümptomitega inimestega kontaktist hoidumine .

ja sümptomitega inimestega . Pärast riskipiirkonnast naasmist tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga.

tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga. Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!