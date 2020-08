Kersti Kaljulaid: jälgin murega, kuidas Valgevene võimud suruvad toore jõuga maha rahumeelseid meeleavaldusi

"Jälgin murega, kuidas Valgevene võimud suruvad toore jõuga maha rahumeelseid meeleavaldusi, piiravad kogunemisvabadust, rõhuvad kodanikuühiskonda ning rikuvad elementaarseid inimõigusi. Mul on siiralt kahju, et Euroopa Liidu idapartnerina on Valgevene valinud tee, mis viib teda Euroopast kaugemale, mitte lähemale," kirjutas Kaljulaid ühismeedias.

"Loodan, et Valgevene võimud otsustavad siiski riigi tulevikule mõeldes minna oma inimeste ja kogukondadega rahumeelse dialoogi teed," lisas ta.

Eile toimusid Valgevenes presidendivalimised, mille võitis ootuspäraselt Aljaksandr Lukašenka. Kuna Valgevene valimisi ei peeta aga demokraatlikeks ega läbipaistvaks, asusid kohalikud meelt avaldama.