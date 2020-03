Kersti Kaljulaid annetab palgatõusu arvelt tuleva lisaraha koroonakriisiga võitlemiseks

"Kriis ja selle mõjud hakkavad iga päevaga meie elu järjest rohkem mõjutama. Arengut on mitmes suunas – elutähtsate teenuste pakkujad arendavad välja ja panevad püsti täiendavaid võimekusi, inimesed on üksteisele toeks ja kuigi füüsiliselt vähem, siis erinevate sidevahendite kaudu suheldaks rohkem. Järjest enam hakkab selgeks saama ka see, kui ulatuslikud võivad olla mõjud meie majandusele, ka ilmselt inimeste sissetulekutele," märgib ta.

"Eelmine nädal tõi uudiseid ka kõrgemate riigiteenistujate, sealhulgas minu, palkade kohta. Oma palga osas president kaasa rääkida ei saa, selle kehtestab Eestis seadusega riigikogu. Selle seaduse järgi suureneb presidendi netopalk alates 1. aprillist 395 euro võrra."

Ta märgib, et selles kriisis on iga inimese panus oluline. "Olukorras, kus riik ja kõik inimesed pingutavad, et kriisist üheskoos võimalikult valutult jagu saada, soovin järgnevatel kuudel selle palgatõusu osa annetada neile algatustele, mis otseselt tegelevad kriisi mõju maandamisega. Esimeseks selliseks on SA Kadunud, mis Saaremaa vallajuhtide palvel tegeleb saare vabatahtlike ressursside kaardistamisega, et kriisi süvenedes oleks teada, kes kui palju saab appi tulla, kes saab oma autot või suvilat laenata või muul moel õla alla panna."

Kaljulaid ütleb, et annetamine on sügavalt isiklik tegevus, mis põhineb inimese võimalustel ja sisemisel kompassil. "Minu sammu eesmärk ei ole kedagi teist rohkem mõjutada, kui ehk vaid eeskujuga. Seni olen aastakümneid annetanud kindla osa oma sissetulekust mitmele minu jaoks olulise valdkonna ettevõtmistele ning luban neile, et kui kriisi valusamad hetked hakkavad läbi saama, naasen nende toetamise juurde."

