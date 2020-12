Kersti Kaljulaid: aborditeema pole Eestis murekoht. Seda ühiskondlikku lõhet luuakse häältesaagi nimel

ETV "Esimeses stuudios" rääkis president, kuidas valitsus vaatab koroonakriisist mööda ja tegeletakse hoopis näiteks referendumi ja katuserahadega. Tema arvates pole siis ka ime, et üleüldiselt inimesed viiruse asemel keskenduvad muule. "Mida külvad, seda lõikad," viitas ta valitsuse muretusele.

Katuserahadest rääkides nentis Kaljulaid, et selle valitsuse kõige olulisem teema on abordivastane võitlus. "See on nende aus ja selge deklaratsioon, aga see diskussioon minu meelest ühiskonnas puudub," arutles Kaljulaid, et valitsus tegeleb kunstliku probleemiga. Ta sõnas, et hinnangu annavad taolisele käitumisele valijad järgmistel valimistel.

Kaljulaidi meelest pole abordivastasuse küsimus praegu Eestis murekoht. "Tegu on imporditud diskussiooniga. Lõhe, mida ei ole meil olnud, aga mille saab luua ja millest toituda, lootes paremale häältesaagile."

Kaljulaid ütles, et on selge, kes seda teeb ja miks, aga ta ei mõista, miks kogu koalitsioon seda toetab.

Saatejuht Andres Kuusk tõi välja, et Tanel Kiik ja Jüri Ratas saatsid täna signaali, et nemad abortide keelustamist ei toeta. Kaljulaid märkis, et muidugi seab koalitsioonileping teatud piirid, aga kuhu jääb südametunnistuse roll ja koht. "Minu arvates pole võimalik neid kahte signaali korraga saata. Ja vabandage väga, aga arutelud, kas naisel peab olema kontroll keha üle või ei, need ei peaks kuuluma Eesti ühiskonda. Poleks kunagi arvanud, et nüüd pean mõtlema sellistel teemadel."

Abordivastaste eestvedaja: loode on juba isiksus

Eile avalikustati selleaastased ettepanekud riigikogu nn katuseraha jagamiseks, suurima tüki sellest - 141 000 eurot - saab MTÜ Elu Marss.

MTÜ esimene nähtav tegevus leidis aset tänavu augustis, mil ühing korraldas abordivastase meeleavalduse. MTÜ Elu Marss juht Lydia Hõbesalu ütles toona ERR-ile, et eesmärk on teadvustada, et iga laps on väärtuslik. "Et loode emaihus ei ole mitte üks rakuke vaid see on juba isiksus, kellesse on kodeeritud elu ja kogu tema saatus," ütles Hõbesalu.

Marsist võtsid osa ka EKRE esimees, rahandusminister Martin Helme ja aseesimees, siseminister Mart Helme.