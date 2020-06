Ken Saan paneb Peeter Helme kaasuse purki

Varemgi õigussüsteemi kajastanud Saan kavatseb nüüd televaatajateni tuua kogu kohtuprotsesside mängulisuse. Põhiline tõuge uue dokumentaalsarja loomiseks kasvaski Saani sõnul just "Süüdistajate" sarjaga saadud kogemustest, kui tekkis võimalus reality formaadis protsesse jälgida.

Justkui spordivõistlus

Saan ei kavatse fookusesse võtta isikuid või risti lüüa süüdistatavaid. "Me ei aja sensatsiooni taga. Me jälgime protsessi, mängu, mängu ilu. Vaatame ja jälgime inimeste tööd, mis ongi palli ühest väravast teise veeretamine, mida kohtunik seal juures juhib. Robustselt öeldes saamegi vaadata seda kui spordivõistlust. Seda enam, et kutsume juurde kommenteerima tipp-prokuröre ja tipp-advokaate," selgitas Saan.