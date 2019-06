Kelmid petsid pensionärilt välja kopsaka summa

„Loomulikult jääb kannatanu kogu „investeeritud“ rahast lõpuks ilma. Ette on tulnud ka juhuseid, kus pakutakse abi veebiplatvormile registreerimiseks. Selleks soovitakse saada kaugligipääsu kannatanu arvutile, paludes alla laadida vastav arvutiprogramm. Tegelikuks eesmärgiks on aga pääseda ligi kannatanu pangakontole, millelt siis konto omaniku teadmata veel raha üle kanda,“ selgitas Luuk.

Ta tõi näiteks, et on olnud ka juhtumeid, kui kannatanu isikuandmete abi võetakse tema nimel ka laenu, raha kantakse aga kohe kelmide kontrolli all olevatele kontodele.

„Kõige lihtsam ja ka toimivam nõuanne inimesele, kellele selline pakkumine tuleb, on see, et kui sa ei saa kogu süsteemist aru, ära investeeri. Endalt võibki kontrollküsimusena küsida, kas ma saan aru, mida minu rahaga tehakse ja kes sellega toimetab,“ sõnas Luuk.

Samuti soovitab ta eelnevalt uurida pakkujate tausta internetist. „Igasugune info avalikus veebis, et tegemist võib olla pettusega, on selge ohumärk,“ kinnitas Luuk.

„Küberkuritegevus ei tunne piire ja sageli on selliste pakkumiste taga välisriigis olevad kuritegelikud grupeeringud, kes sama kuriteoskeemi lõksu püüavad nii Eesti kui teiste riikide elanikke. Kui aga selliste kelmide ohvriks langetakse, tuleb kindlasti kiiresti ühendust võtta politseiga,“ ütles ringkonnaprokurör.

Kolmapäevase juhtumi asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlust arvutikelmust käsitlevat paragrahvi järgi. Menetlust viib läbi Jõhvi politseijaoskond ja menetlust juhib Viru Ringkonnaprokuratuur.

Sarnane juhtum toimus Ida prefektuuris ka aprilli lõpus, kui Kohtla-Järve elanikule pakuti võimalust börsil investeerida ning ta kaotas üle kantud 6100 eurot. Samuti paluti ohvril saata oma isiklikud andmed, sealhulgas koopiad dokumentidest ja pangakaardi andmed. Seejärel nõuti mehelt veel raha, mille maksmisest ta keeldus. 23. aprillil avastas mees, et tema arveldusarvelt oli kadunud veel 15 850 eurot.