Kellest saab uus minister? Kuusikule mantlipärija leidmine kujunes oodatust raskemaks

Kui teisipäeval viitas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimees Mart Helme, et uue ministrikandidaadi nimi öeldakse kesknädalal välja, siis nüüdseks on selge vaid see, et isiku avalikustamine lükkub täpsustamata tulevikku.

Nädala algul rääkis Helme meediale, et kaalumise all on kaks kandidaati - üks mees ja teine naine. "Mõlematel on suur administratiivne kogemus, mõlemal on IT-oskused ja mõlemal on teatud eeldused ka väliskaubandusega tegelemiseks," sõnas ta.

Kolmapäeval kirjutas Õhtuleht, et neile teadaolevalt ei läbinud väljavalitud kandidaat taustakontrolli. Peaministri büroo juht Johannes Merilai ütles selle peale Delfile, et tema teada on EKRE valikus endiselt kaks kandidaati, kelle taustakontrollidest ei ole ta teadlik. Samas ei oleks see EKRE jaoks esimene kord, kui nende ministrikandidaat põruks taustakontrollis. Varemalt tekkis sellega probleeme Argo Luudel, keda EKRE nägi keskkonna- ja maaeluministrina. Tema puhul sai otsustavaks mehe kriminaalne minevik.

Eilsel valitsuse pressikonverentsil ütles Helme ministrikandidaadi otsingute kohta, et paljud inimesed, kellega EKRE on kõnelenud, on ametist loobunud, sest kardavad ajakirjanduse teravdatud tähelepanu oma isikule.