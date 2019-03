Kellega on veel Kaljulaidil koostööd teha ja mis saaks, kui Tallinna linnajuhid riigikogust loobuksid?

EKREIKE fraktsioonid omavad uues riigikogus valimistulemuste kohaselt 57 kohta 101st. Kõige kindlamad 19 kohta, kellega võimalik valitsus arvestada saab, kuuluvad EKRE-le. Ka Isamaa fraktsioon paistab võrdlemisi ühtne, kuid Keskerakonna liikmete seas on inimesi, kes EKREga liidu moodustamisest midagi head ei arva.

Teadupoolest on Reformierakond Isamaa ja Keskerakonna liikmete hulgast otsinud liikmeid, kellele pakkuda alternatiivi EKRE-t sisaldavala valitsusele. Eile alustas suurema EKRE-vastase kampaaniaga Raimond Kaljulaid, kes keskfraktsiooni seestpoolt õõnestab.

Ta on öelnud, et mingil juhul kolmikliit tema häält ei saa, mis kahandab liidu istmed 56ni. Suure tõenäosusega ei näita uuele valitsusele rohelist tuld ka Yana Toom. Kaljulaidil ja oravatel jääb seega ülesandeks leida veel vaid viis rahulolematut.

Ülejäänud Keskerakonna nn vene tiiva ehk vene keelt kõnelevate valijate esindajad, peale Kaljulaidi ja Toomi, on lubanud ära oodata koalitsioonikõneluste lõpuni, et alles siis otsus teha. Kaljulaid on lootust avaldanud, et võiks saada poolehoiu Mihhail Kõlvartilt, Lauri Laatsilt, Marek Jürgensonilt, Mihhail Stalnuhhinilt, Vadim Belobrovtsevilt, Mihhail Korbilt, Maria Jufereva-Skuratovskilt, Vladimir Svetilt, Martin Repinskilt ja Vladimir Arhipovilt.

Nende nimede hulgas on aga neid inimesi, kes riigikogu kohast loobuda võivad, sest raske otsuse avalikult langetamise asemel võiks neil lihtsam olla vana töö juurde jääda. Või siis teevad nad need otsused mainekujundusest sõltumata, valides sobivama karjääri.

Näiteks Arhipov on juba ammu teatanud, et jätkab tööd Maardu linnapeana. Tema asemel läheb riigikokku Kaido Höövelson, kellel ilmselt valitsusliidu poolt hääletamise suhtes probleeme ei teki.