Keit Pentus-Rosimannus Tallinna Haiglast: 2026. aastaks peab projekt reaalselt valmis olema, muidu kaotame rahastuse

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ütles täna õhtul Delfile, et

pidas pikema videokonverentsi Euroopa Komisjoni esindajatega, et neile Tallinna haigla rajamise vajalikkust lahti selgitada.

"Seni on olnud Komisjon Tallinna haigla rajamise vajalikkuse suhtes skeptiline, kõige suuremaid riske nähakse selles, kas Tallinnal on võimekus kõik vajalikud hanked ja eeltööd läbi viia nii, et järgmise aasta lõpuks on 70% lepingutest sõlmitud," selgitas minister.

"2026 peab kogu projekt reaalselt valmis olema, muidu kaotame rahastuse - need on Euroopa Komisjoni tingimused. Nii et suuresti sõltub Euroopa Komisjoni veenmine sellest, kas Tallinnas on reaalne ja usutuav kava ja võimekus nii suurt ja olulist projekti efektiivselt ja väga intensiivse ajakava järgi ellu viia."

Täna ennelõunal avaldas peaminister Kaja Kallas kahtlust, kas Tallinna Haigla rajamine ikka saab Euroopa Komisjioni rahastuse. "Mina isiklikult loomulikult näeksin, et me investeeriksime rohkem inimestesse kui majadesse," avaldas Kallas oma hoiaku. Valitsuse istungil liikus taotlus siiski edasi. "Tallinna Haigla toetamine 380 miljoni euroga Euroopa Komisjoni poolt sai ka täna valitsuse poolt kinnitatud taaskäivitamise rahastu ühe taotlusena," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik Delfile pärast valitsuse istungit.

"Meie soov ja kava on Tallinna Haigla suur ja oluline investeering Tallinnasse tuua. Euroopa Komisjoni otsus on, kas see õnnestub täismahus või osaliselt ja see omakorda sõltub sellest, kas Tallinn suudab veenda realistlikus võimekuses nii suurt investeeringut nii intensiivse ajakavaga läbi viia," ütles Pentus-Rosimannus. "Rahandus- ja sotsiaalministeeriumi poolt oleme kokku pannud põhjaliku selgituse ja läbirääkimiste tiimid on meie poolt tööd juba alustanud."

Tallinna Haigla loomisest oodatakse olulist majanduslikku efekti, kus piltlikult on ühe euro eest võimalik saada paremat ja kaasaegsemat kvaliteeti ning ka sisulist efekti, mis tekib eelmise sajandi teisest poolest pärit hoonetest ja kohati päris kehvadest tingimustest üle linna laiali tegutsevate meditsiiniasutuste viimisest kaasaegsetesse tingimustesse.